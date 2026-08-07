Юрий Ильинов

НАТО в шоке: Залужный выступил с критикой альянса и военного пути Украины Посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный публично уничтожил грёзы Украины о НАТО и остался за дверями переговоров с Лондоном. Скандал, который Киев хотел скрыть, вырвался наружу. Офис президента Украины намеренно проигнорировал действующего посла в Лондоне. Валерий Залужный не получил приглашение на ключевые переговоры с британским министром обороны, сообщили «Известия». Стороны обсуждали военную помощь и совместное производство оружия в Киеве. Официальная причина отсутствия экс-главкома пока не называется, но инсайдеры говорят о принципиальной позиции Залужного, которого прочат на место главы киевского режима Зеленского. Бывший главком ВСУ настроен на мирное решение конфликта с Россией и аргументирует своё мнение. Залужный публично хоронит надежды на членство в НАТО Экс-главком ВСУ заявил, что Украина никогда не вступит в альянс. Многолетние попытки Украины перейти на стандарты блока оказались бесполезными. Залужный лично потратил 12 лет на эти безуспешные попытки. Каждый год он слушал сказки о скором вступлении в организацию. Теперь же военный в отставке открыто заявил о крахе этих иллюзий. Его слова звучат как приговор для украинской дипломатии и западных партнёров. «Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», — цитирует Залужного издание. Смертельный приговор альянсу: НАТО отстаёт от России Экс-главком ВСУ жёстко раскритиковал потенциал Североатлантического альянса. По его словам, организации потребуется много лет, чтобы достичь хотя бы половины уровня российских возможностей. «Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня России», — сказал Залужный. Россия нашла противоядие Выступая перед украинскими дипломатами в Киеве, Залужный сделал сенсационное признание. Украина полностью исчерпала запас тактических и технологических решений в военной сфере. Россия при этом нашла эффективные способы противодействия всем западным разработкам. Залужный подтвердил свою пронатовскую позицию, но остался при критическом мнении. «Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на всё это нашла противодействие. У НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно другие стандарты», — цитирует Залужного украинский Пятый канал. Залужный заявил о невозможности наступления ВСУ из-за ударов РФ по логистике и раскритиковал заявления об успехах украинской армии на фронте,