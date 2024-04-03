Проверенный бюджетный Hyundai вернулся в Россию спустя 13 лет

Hyundai i20 ушел с российского рынка в 2011 году, когда на смену ему пришел Hyundai Solaris. В настоящее время компактный хэтчбек снова привезли в Россию, стоимость его заявлена от 1 800 000 рублей, более дорогая комплектация обойдется от 2 140 000 рублей.