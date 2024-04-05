Борец Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в турнире в Баку

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что запрет на участие в турнире в Баку от Международного олимпийского комитета (МОК) стал для него неожиданностью.
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