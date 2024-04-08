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Лучшие анекдоты мира: 11 отборных шуток из 11 стран

Лучшие анекдоты мира: 11 отборных шуток из 11 стран

Россия, Польша, Британия, США и так далее. Мы отобрали и перевели анекдоты, признанные лучшими через опросы и рейтинги.

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Комментарии
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Кораблев Сергей
Все анекдоты на редкость тупые и абсолютно не смешные
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9 час.
Тая
и старые, и страны за уши притянуты
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4 час.
AK
Alexander Kneper
Александр К. &quot;мекскиканский&quot; анекдот, это на самом деле анекдот про чукчей и кстати довольно смешной ;))
Ответить
2 час.

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