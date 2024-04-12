Израиль втягивает США в открытую драку

REUTERS/Dawoud Abu Alkas Седьмого октября 2023 года Израиль подвергся террористическому налету арабской организации ХАМАС, столь крупному и жестокому, что правительство решило ее уничтожить, не стесняясь в средствах.
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