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Исторический скандал: Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доведет Минпросвещения до прокурора

Исторический скандал: Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доведет Минпросвещения до прокурора

  Миф о «дружбе народов» становится понятнее, если почитать учебники, по которым учат истории в Средней Азии Ирина Мишина Фото: Свободная Пресса Материал комментируют: Михаил Матвеев Проблема обучения детей мигрантов в Средней Азии с перспективой их работы в России обернулась грандиозным скандалом, который вышел на государственный уровень.

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Комментарии
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Александр Дубков
в кишлак
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2 час.
Алексей Смирнов
Не удивлён, в начале двухтысячных я учебники по истории и своей дочери переписывал, слишком много лжи было в них о нашей же стране.
Ответить
1 час.
M
Malina
И на которые он отстёгивал деньги из гос.казны...
Ответить
19 мин.

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