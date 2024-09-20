«Ум, Красота, Любовь и Здоровье»: в Москве пройдет форум экспертов медицины, wellness и beauty-индустрии

Как становиться умнее с помощью еды? Почему любовь лечит душевные и физические болезни? Какие современные технологии и методики делают человека красивее и здоровее не только внешне? Ответы на эти вопросы можно будет получить на форуме «Ум, Красота, Любовь и Здоровье», который пройдет 15–16 октября 2024 года в Москве.