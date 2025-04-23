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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» шесть матчей забивает не больше гола. У Винисиуса 2 мяча за это время, у Мбаппе, Родриго, Беллингема и Эндрика – ни одного

Команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» в 33-м туре Ла Лиги со счетом 1:0. В последний раз мадридцы отличались больше одного раза в игре с «Сосьедадом» (4:4) 1 апреля.

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