Лавров: Россия призывает к прекращению военных действий в Израиле и Палестине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" заявил, что РФ призывает к немедленному прекращению военных действий в палестино-израильском конфликте, а также к переговорам по созданию палестинского государства, передает ТАСС.