10 пугающих фактов об алкоголе, о которых нужно знать каждому

Алкоголь – одно из самых распространенных веществ, употребляемых людьми по всему миру. Несмотря на его повсеместное использование и даже легализацию в большинстве стран, алкоголь несет в себе множество рисков и негативных последствий для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)