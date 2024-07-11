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10 пугающих фактов об алкоголе, о которых нужно знать каждому

10 пугающих фактов об алкоголе, о которых нужно знать каждому

Алкоголь – одно из самых распространенных веществ, употребляемых людьми по всему миру. Несмотря на его повсеместное использование и даже легализацию в большинстве стран, алкоголь несет в себе множество рисков и негативных последствий для здоровья.

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