Эксперт Киселев: на Украине идут массовые облавы по выявлению подпольщиков

Служба безопасности Украины активизировала работу по поиску и задержанию людей, причастных к распространению информации через смс о присоединении Одессы и Николаева к России, рассказал военный эксперт Виталий Киселев в комментарии ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии