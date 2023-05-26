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Рон Десантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа в качестве кандидата в президенты

Рон Десантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа в качестве кандидата в президенты

Губернатор Флориды Рон Десантис собрал 8,2 миллиона долларов за первые 24 часа в качестве кандидата в президенты, сообщил его предвыборный штаб в четверг.

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