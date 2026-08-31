ВС России уничтожили ряд авто и иной техники ВСУ на Добропольском направлении

Операторы ударных дронов подразделения войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты выявили и уничтожили восемь единиц автомобильной техники ВСУ различного назначения на Добропольском направлении и уничтожили её.
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