Обсуждение мобилизации женщин на Украине указывает на нехватку кадров в ВСУ – RS

Обсуждение украинскими и западными политиками возможной мобилизации женщин свидетельствует о нехватке кадров в Вооруженных силах Украины.
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