Россияне стали больше тратиться на шашлыки

За год средний чек на шашлычный набор в России стал больше на 16 процентов. О выросших тратах граждан со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает газета «Ведомости».
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