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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фламенго» не продал Карраскаля «Краснодару» за 7 млн евро. Бразильцы сочли эту сумму «смешной» (Раиса Симплисио)

«Фламенго» не устроило предложение « Краснодара » о трансфере  Хорхе Карраскаля . Как сообщает журналистка Раиса Симплисио, российский клуб предлагал 7 миллионов евро за 28-летнего полузащитника.

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