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Царьград

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Канадская полиция завершает безуспешные поиски исчезнувших в лесу детей

Канадская полиция завершает безуспешные поиски исчезнувших в лесу детей

В Канаде завершены поиски двух малышей, пропавших в лесу провинции Новая Шотландия. Операция, в которой участвовали более 160 человек и использовались беспилотники, не увенчалась успехом.

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