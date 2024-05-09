В Москве показали страшный альбом Евгения Халдея, автора фото «Знамя Победы над рейхстагом»

«Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне» – такое название получила выставка в Еврейском музее и центре толерантности, посвященная событиям 1941–1945 годов.
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