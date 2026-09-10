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Царьград

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Житель Владимира заплатит 30 тысяч за ложное сообщение о бомбе

Житель Владимира заплатит 30 тысяч за ложное сообщение о бомбе

Октябрьский районный суд Владимира назначил штраф в размере 30 тысяч рублей местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

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