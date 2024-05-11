Пять пассажирских поездов в Ростовской области задержаны из-за схода грузового поезда

Пассажиров обеспечат питанием Железнодорожники продолжают восстанавливать работу станции Куберле в Ростовской области, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза.
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