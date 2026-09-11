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Семейная болезнь: 6 признаков человека, который живет с алкоголиком

Семейная болезнь: 6 признаков человека, который живет с алкоголиком

Зачастую родным алкоголика нужна не меньшая психологическая помощь, чем самому больному. У многих из них развивается созависимость, которая проявляется определенным поведением.

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