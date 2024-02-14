Петербургские депутаты начали борьбу с незаконным дроблением квартир на студии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля, ФедералПресс. Депутаты заксобрания Северной столицы приступили к рассмотрению проекта федеральной законодательной инициативы, направленной на борьбу с незаконным дроблением больших квартир на студии.
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