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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Петербургские депутаты начали борьбу с незаконным дроблением квартир на студии

Петербургские депутаты начали борьбу с незаконным дроблением квартир на студии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля, ФедералПресс. Депутаты заксобрания Северной столицы приступили к рассмотрению проекта федеральной законодательной инициативы, направленной на борьбу с незаконным дроблением больших квартир на студии.

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