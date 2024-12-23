Поц Кипиани в Одессе: «Пушкин опасен для Украины, как автомат Калашникова»

Павел Бадаев 22 декабря 2024 г., 19:59 В Одессе продолжается безумие «деколонизации». Трафаретные надписи «Гэть кацапа!» появились на бюсте Пушкину прямо перед мэрией, скульптуре генерал-губернатору Новороссии Воронцову и памятнике Апельсину, включающему в себя фигуру императора Павла I.