Аналитик Леонков объяснил предложение назначить министром обороны Белоусова

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил в беседе с RT, почему президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России, а на должность министра обороны предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.
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