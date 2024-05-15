МВД России объявило в розыск экс-главу полиции и бывшего главу МИД Эстонии

Экс-глава полиции Эстонии Эльмар Вахер и бывший эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсал были объявлены в розыск в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, сообщается на сайте МВД России.