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МВД России объявило в розыск экс-главу полиции и бывшего главу МИД Эстонии

МВД России объявило в розыск экс-главу полиции и бывшего главу МИД Эстонии

Экс-глава полиции Эстонии Эльмар Вахер и бывший эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсал были объявлены в розыск в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, сообщается на сайте МВД России.

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