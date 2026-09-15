could work like that E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr an idea on using zones something i saw on a video on youtueb that trader Dale does ( the one with the artic circle nordic based accent :D ) .
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