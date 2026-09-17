Врач предупредил о скрытых рисках щекотки

На первый взгляд безобидная игра может запускать серьезные реакции организма Щекотка может стать причиной бессонницы, нервных тиков и судорог, отметил врач общей практики Денис Прокофьев в интервью "Абзацу".
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