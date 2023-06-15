Politros

8 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Знаете, Андрей, когда даже в различных "военных оборзениях" и им подобных изданиях, не говоря уже о блогерах,  с умны...19FortyFive: Росс...
  • Валерий Ворожищев
    Пришлось дважды видеть и говорить с Жириновским. На память о нём - его автограф.«Жириновский каме...
  • Владимир Лосев
    Лучше просто конфисковать, как делают нагло-саксы.FT: активы западн...

Пресс-служба Пригожина обнародовала справку службы безопасности о «похищении» нефтяника из ХМАО в Сирии

Пресс-служба Пригожина обнародовала справку службы безопасности о «похищении» нефтяника из ХМАО в Сирии

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина отреагировала на ситуацию с «похищением» российского нефтяника Константина Башарова в Сирии, за которое якобы ответственны боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх