Пресс-служба Пригожина обнародовала справку службы безопасности о «похищении» нефтяника из ХМАО в Сирии

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина отреагировала на ситуацию с «похищением» российского нефтяника Константина Башарова в Сирии, за которое якобы ответственны боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).