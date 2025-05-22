MSI первой в мире начнёт выпускать неколючие материнские платы** Опытным с...

MSI первой в мире начнёт выпускать неколючие материнские платыОпытным сборщикам ПК приходится надевать перчатки, ограничивающие подвижность, или мириться с вероятностью порезов и проколов пальцев при установке материнских плат.
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