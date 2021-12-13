Мировое обозрение

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Замглавы МИД Рябков: действия НАТО дестабилизируют обстановку в Евроатлантике

Замглавы МИД Рябков: действия НАТО дестабилизируют обстановку в Евроатлантике

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

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