Бердск ввёл режим повышенной готовности перед отопительным сезоном

Власти Бердска постановлением от 4 сентября 2026 года ввели режим повышенной готовности, чтобы получить дополнительные средства из областного бюджета на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме и погашение долгов МУП «КБУ» перед поставщиками энергоресурсов.