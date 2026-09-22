Бердск ввёл режим повышенной готовности перед отопительным сезоном

Власти Бердска постановлением от 4 сентября 2026 года ввели режим повышенной готовности, чтобы получить дополнительные средства из областного бюджета на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме и погашение долгов МУП «КБУ» перед поставщиками энергоресурсов.
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