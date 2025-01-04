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SPORT24.ru

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Ташуев: «Есть огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ. Это смысл моей спортивной жизни и по сути карьеры»

Ташуев: «Есть огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ. Это смысл моей спортивной жизни и по сути карьеры»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что в профессии в 2025 году больше всего хочет сохранить команду в Премьер-лиге.

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