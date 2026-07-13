Политика как он...
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Политика как она есть

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Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

Дугин: «Ну, вот и всё. Война так война. Дмитриев должен исчезнуть из прессы»

После того, как Дональд Трамп открыто перешел на сторону бандеровской Украины, из информационного пространства следует убрать тему «Анкориджа» и вояжей Кирилла Дмитриева в США, поскольку это только деморализует бойцов на фронте.

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