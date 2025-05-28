Бывший начальник таможни из Бурятии перебрался работать в Сочи

Бывший начальник таможни из Бурятии перебрался работать в СочиРуководитель ФТС России Валерий Пикалев в ходе своего визита в Сочи представил сотрудникам нового исполняющего обязанности начальника Сочинской таможни — Ивана Бурлаку, ранее возглавлявшего Бурятскую таможню.
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