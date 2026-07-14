Популярная российская блогерша пожаловалась на состояние после развода

Популярная российская блогерша Евгения Кривцова, снявшаяся в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ и «Ставка на любовь» на канале «Пятница!», пожаловалась на свое состояние после развода с мужем Семеном Кривцовым.
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