Популярная российская блогерша пожаловалась на состояние после развода

Популярная российская блогерша Евгения Кривцова, снявшаяся в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ и «Ставка на любовь» на канале «Пятница!», пожаловалась на свое состояние после развода с мужем Семеном Кривцовым.