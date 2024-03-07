Белорусским ВУЗам необходим курс «Тысячелетние войны Запада против Белой Руси» И его целью должно быть раскрытие за этими войнами единой тысячелетней религиозной войны

О приёмах гибридной войны против Белоруссии В настоящий момент, когда уже, в сущности, идет позиционная война коллективного Запада против Союзного государства России и Беларуси, как никогда важно идейное сплочение белорусского (как и всего русского) народа.
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