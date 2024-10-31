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Жительница приграничья рассказала о спасении от дронов на скорости 120 километров в час

Жительница приграничья рассказала о спасении от дронов на скорости 120 километров в час

Для спасения от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в приграничных районах Курской области беженцам приходилось разгонять автомобиль до 120 километров в час — только на этой скорости появлялись шансы оторваться от дронов.

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