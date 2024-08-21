Shot: серийный маньяк Иван Продан скрылся после освобождения из тюрьмы

Серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем», вышел на свободу и пропал. Как сообщил Telegram-канал Shot, маньяка, который гипнотизировал и убивал жертв, могут объявить в федеральный розыск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии