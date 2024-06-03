РЭО: утверждены правила коммерческого учета объема и массы ТКО

Правительство РФ приняло постановление № 671 от 24 мая 2024, которое устанавливает порядок коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей, региональных операторов и владельцев объектов ТКО.
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