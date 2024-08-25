НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    За допинг - баня? Какая? Русская, финская, турецкая? Невероятно!Погба о бане за д...
  • Eduard
    Нам это не интересно.Предлогаю вообще результаты этой "олимпиады" не признавать!Чемпион Олимпиады...
  • Dash45
    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Гран-при среди юниоров 1-й этап Рига, Латвия 29 августа, пятница Девушки, короткая программа 11:00 Пары, короткая программа 16:40 Юноши, короткая программа 19:00 30 августа, пятница Танцы на льду, ритм-танец 11:00 Пары, произвольная программа 13:35 Девушки, произвольная программа 15:50 31 августа, суббота Юноши, произвольная программа 11:00 Танцы на льду, произвольный танец 15:35 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх