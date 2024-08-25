Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Гран-при среди юниоров 1-й этап Рига, Латвия 29 августа, пятница Девушки, короткая программа 11:00 Пары, короткая программа 16:40 Юноши, короткая программа 19:00 30 августа, пятница Танцы на льду, ритм-танец 11:00 Пары, произвольная программа 13:35 Девушки, произвольная программа 15:50 31 августа, суббота Юноши, произвольная программа 11:00 Танцы на льду, произвольный танец 15:35 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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