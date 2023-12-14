Звезды «Зимородка» Сарачоглу и Рамазан Демир преодолели кризис в отношениях

Как сообщает турецкий журналист Онур Акай, звездам сериала «Зимородок» удалось помириться. После дня рождения Афры Сарачоглу и ее комментария, что она и Мерт Рамазан Демир просто друзья и коллеги, поклонники сериала и актеров расстроились.