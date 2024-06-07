Официально станет "более агрессивной": США неожиданно меняют свою стратегию в сфере ядерного оружия - источник

Американское издание Semafor заявило, что представители властей США планируют 7 июня выступить с важным и неожиданным заявлением о смене своей стратегии в сфере ядерного вооружения на "более агрессивную".
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