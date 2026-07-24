Москва настаивает на устранении причин конфликта на Украине — дипломат

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин в интервью телеканалу Habertürk заявил, что Москва выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но настаивает на том, чтобы итоговое решение устраняло его коренные причины, а не просто фиксировало временное перемирие.