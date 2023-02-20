Энциклопедия Техники

445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Пусть гарантирует в начальном звене обучение счету, письму и чтению в стадии навыка. Незачем просвещать родителей в м...Сегодня состоялас...
  • Андрей
    Министр есть...а с образованием (просвещением) проблемы, мягко говоряСегодня состоялас...
  • Алексей Белоусов
    Вот именно, все зависит от главного организатора, в данном случае - министра. Вот только способен ли этот мальчик на ...Сегодня состоялас...

Непобедимый наследник Команча - легкий Bell 360

Непобедимый наследник Команча - легкий Bell 360

Единая альтернатива всему модельному ряду В середине осени американская вертолетная компания Bell Helicopter представила эскизный проект скоростного ударно-разведывательного вертолета Bell 360 Invictus с латинского — «Непобедимый».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх