Непобедимый наследник Команча - легкий Bell 360

Единая альтернатива всему модельному ряду В середине осени американская вертолетная компания Bell Helicopter представила эскизный проект скоростного ударно-разведывательного вертолета Bell 360 Invictus с латинского — «Непобедимый».
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