БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

@ Ukrainian Air Force/REUTERS Tекст: Евгений Крутиков Ответом России на последние удары Украины западными крылатыми ракетами могут стать удары не только по самолетам-носителям этого дальнобойного оружия, но и по экипажам данных машин.

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