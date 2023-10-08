Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

@ Ukrainian Air Force/REUTERS Tекст: Евгений Крутиков Ответом России на последние удары Украины западными крылатыми ракетами могут стать удары не только по самолетам-носителям этого дальнобойного оружия, но и по экипажам данных машин.
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