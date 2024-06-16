Владимир Степанов, «Аквариус»: обеспечить доступность российских процессоров на рынке получится через два-три года

Группа компаний «Аквариус» производит все — от смартфонов до телекомоборудования, и впервые для BFM.ru ее глава Владимир Степанов лично рассказывает о возможностях и перспективах бизнеса и о том, какие еще проблемы нужно преодолетьСмартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и даже совершенно новый прозрачный компьютер-турбийон под названием Nemifist — все это производит группа компаний «Аквариус».