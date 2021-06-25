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Закроют улицу Лесопарковую в Тюмени на время проведения велосипедной гонки

Закроют улицу Лесопарковую в Тюмени на время проведения велосипедной гонки

С 7 утра до 16 вечера будет проходить чемпионат и первенство города Тюмени по велосипедному спорту. В связи с этим на участке от дома № 15 по улице Лесопарковой до пересечения с улицей Домостроителей на этот период будет перерыто дорожное движение.

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