Тихоокеанский флот начинает масштабные учения

Тихоокеанский флот РФ развертывает силы в рамках плановых двусторонних учений, которые пройдут с 18 по 28 июня в Тихом океане и акваториях Японского и Охотского морей с участием 40 судов, 20 единиц морской авиации, а также подразделений морской пехоты и береговых ракетных комплексов, сообщили в пресс-службе флота.