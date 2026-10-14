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Царьград

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Цены в Петербурге выросли на 5,58% с начала 2026 года

Цены в Петербурге выросли на 5,58% с начала 2026 года

С начала 2026 года сильнее всего в Петербурге и Ленинградской области подорожали услуги — на 10,86% и 10,54% соответственно, тогда как общий рост потребительских цен в городе составил 5,58%, а в области — 5,68%.

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