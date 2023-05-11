29 апреля 2023 года информагентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя Сергея Лаврова сообщило некоторые подробности Российско-украинский «обоюдовыгодный коммерческий проект»$LINE_FEEDТорг уместен?из сферы российско-украинской торговой активности в нынешних непростых для страны условиях.
Популярные статьи
- Депутат Госдумы заявил о подготовке законопроекта, позволяющего мобилизацию мигрантов в ВС РФ
- Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
- С февраля сего года славянская диаспора во всем мире исключила из лексикона пендосовское «ОК», вместо него введено в лексикон РУССКОЕ «ТТ» —
Свежие комментарии