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СВО бизнесу не помеха

СВО бизнесу не помеха

29 апреля 2023 года информагентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя Сергея Лаврова сообщило некоторые подробности Российско-украинский «обоюдовыгодный коммерческий проект»$LINE_FEEDТорг уместен?из сферы российско-украинской торговой активности в нынешних непростых для страны условиях.

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